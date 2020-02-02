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21 Şubat etkinlik programı belli oldu

BAYBURT HABERLERİ  | 02.02.2020 06:53 | Son Güncelleme

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102.

21 Şubat etkinlik programı belli oldu

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek olan etkinlik programları belli oldu.
Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü programı 18 Şubat’ta Dünden Bugüne Bayburt Sergisi ile başlayıp 21 Şubat kurtuluş gecesi etkinliği ile sona erecek. 21 Şubat Kurtuluş Komitesi tarafından belirlenen etkinlik programında ise kültürel etkinliklerden, mehteran gösterisine, ödüllü yarışmalardan tiyatrolara kadar birçok etkinliğin yer aldığı programda Bayburtlular dolu dolu zaman geçirecek.
18 Şubat’ta başlayıp 21 Şubat’ta sona erecek etkinlik programının içeriği ise söyle:
“18 Şubat Salı;
Saat 14.00’da Dünden Bugüne Bayburt Sergisi ve Kurtuluş Sine vizyon gösterisi (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi)
Saat 19.00’da BAY-DER tarafından düzenlenen “Zaman Tüneli” isimli tiyatro (Şair Zihni kültür Merkezi)
19 Şubat Çarşamba;
Saat 14.00’da liseler arası “Bayburt” konulu bilgi yarışması (Şair Zihni Kültür Merkezi)
20 Şubat Perşembe;
Saat 10.00’da Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman’ın kabrini ziyaret (Ulu Cami Bahçesi)
Saat 10.30’da Miralay Sabri Bey’in kabrini ziyaret (Kaleardı Mahallesi)
Saat 11.00 Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyareti ( Yukarı Kırzı Köyü)
SAAT 14.30 Şehitlere saygı yürüyüşü (Saat Kule - İmaret Şehitliği Arası)
21 Şubat Cuma;
Saat 10.00’da Atatürk Anıtına Çelenk Sunulması (Saray Bahçesi)
Saat 10.15’te Kurtuluş töreni (Cumhuriyet Caddesi Bayburt Belediyesi Önü)
Saat 14.00’da Cirit Müsabakaları (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası)
Saat 15.00’da Mevlid-i Şerif (Ulu Camii - Yakutiye Camii)
Saat 18.00’da Kurtuluş yemeği (Öğretmenevi)
Saat 19.00’da 21 Şubat Kurtuluş Gecesi”
Etkinlikler kapsamında düzenlenen yarışmaların ödül töreni 21 Şubat Kurtuluş Gecesinde yapılacak.

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İmsak
05:55
Sabah
07:21
Öğle
12:38
İkindi
15:19
Akşam
17:44
Yatsı
19:05

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Pazar

Ihlamur Eczanesi
Merkez
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