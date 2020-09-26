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21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ödül töreni

KARABÜK HABERLERİ  | 26.09.2020 19:21 | Son Güncelleme

Belgesel Film Yarışması'nda, yönetmen Arash Es'Haghi'nin "Gracefully" adlı çalışması, En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki Belgesel Film Yarışması'nda, yönetmen Arash Es'Haghi, "Gracefully" adlı çalışmasıyla birinciliği kazandı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, profesyonel kategoride Arash Es'Haghi'nin belgeseli En İyi Film seçildi.

Profesyonel film kategorisinde Jüri Özel Ödülü, "Aynı Evin Çocukları" ile Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen'e verildi.

Amatör film kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü'nü "Uzaklarda" isimli eseriyle Arjin Civan Şahin aldı.

Aynı kategoride Süha Arın Özel Ödülü'ne "Orman Çakalları" filmiyle Tufan Yıldız, Jüri Özel Ödülü'ne de "Kördüğüm" ile Selim Uyar layık görüldü.

Serbest kategoride En İyi Belgesel Ödülü, "Uçurumun Kenarında" ile Ali Can Abacı'ya verildi.

Serbest kategoride Jüri Özel Ödülü, "Satlık" eseriyle Nurselin Aktaş'ın oldu.

En İyi Proje Ödülü'nü "Safranbolu'da Bir Başkan" isimli çalışmasıyla Alper Şahin aldı.

Eser sahipleri ve sonuçları daha önce açıklanan fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Festival Komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile protokol üyeleri tarafından verildi.

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