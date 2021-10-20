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21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

20.10.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 21'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı.

Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Babadağ'ın bin 700 metre rakımlı pistinde gerçekleştirildi. Organizasyona 40 ülkeden yaklaşık bin 500 yamaç paraşütçünün yanı sıra, dünyanın en iyi akrobasi sporcuları da katıldı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, yapığı konuşmada, Babadağ'ın coğrafi koşullarıyla yamaç paraşütü için dünyanın bir numaralı noktası olduğunu söyledi.

Babadağ'ın çok büyük bir değer olduğunu vurgulayan Fırat, yabancı sporcuların da bölgeyi çok beğendiğini dile getirdi.

Fırat, festivalin Babadağ'ı ve bölgeyi ulusal ve uluslararası alanda tanıtıma hizmet ettiğini ifade etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da festivalin ekim sonunda yapılmasının turizm sezonuna can verdiğini kaydetti.

Fethiye'nin dünyanın en güzel coğrafyalarından olduğunu belirten Karaca, "Önümüzdeki yıl paydaşlarımızla festivali dünyanın bir numarası yapmak istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız." dedi.

Konuşmaların ardından, hazırlıklarını tamamlayana paraşütçüler törenin yapıldığı alandan uçuşa geçti. Belediye Başkanı Alim Karaca da yamaç paraşütüyle uçuş gerçekleştirdi.

Kalkışın ardından piste düşen bir yamaç paraşütü pilotuna bölgedeki Jandarma Arama Kurtarma Timi ile UMKE tarafından müdahale edildi.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

Festival, 24 Ekim Pazar günü sona erecek.

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