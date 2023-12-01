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21 yaşındaki genç kızın acı sonu

01.12.2023 12:27 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki genç kız, servis aracının altında kaldı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

21 yaşındaki genç kızın acı sonu

Kaza, saat 07.30 sıralarında Gürsu ilçesi 35’lik yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Memduh Y. (47) idaresindeki 16 S 5013 plakalı servis aracı, Gürsu’dan merkez istikametine seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen 21 yaşındaki Esra Uzun’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle, genç kız servis aracının altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgenin güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kızın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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