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21 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı, operasyonla yakalandı

08.01.2024 08:10 | Son Güncelleme:
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21 yıl 4 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir’de Bayraklı polisinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısları yakalamaya yönelik sürdürülen çalışmalarda, 21 yıl 4 ay 18 gün hapis cezasıyla aranan şüpheli İ.E.C.’nin yeri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, İ.E.C. kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede zanlının, ’resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme’, 4 farklı dosyadan ’açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’, 2 farklı dosyadan ’kilitlenmek suretiyle hırsızlık’ ve ’başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması’ suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Zanlı İ.E.C., polis ekipleri tarafından yakalanarak Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliğine gönderildi.

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