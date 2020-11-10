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22 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.11.2020 00:20 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ve Bodrum açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen toplam 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla’nın Marmaris ve Bodrum açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen toplam 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Marmaris Bozburun açıklarında ise lastik bot ile Yunan adalarına giden 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Marmaris açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Bodrum açıklarında ise fiber tekne içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin ardından bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 8 düzensiz göçmeni kurtardı.
Muğla ili Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen yakalandı.

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