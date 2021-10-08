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"22. Suçıktı Şiir Akşamları" Balıkesir'de başladı

08.10.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"22. Suçıktı Şiir Akşamları" Balıkesir'de başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de başlayan "Suçıktı Şiir Akşamları", bu yıl 22'nci kez gerçekleştiriliyor.

"Bosnak Hersek'in Yunus Emresi" olarak nitelendirilen Prof. Dr. Cemalettin Latiç'in onur konuğu olarak yer aldığı program kapsamında bir araya gelen şairler ilk olarak şehir turu attı, ardından Kent Konseyi hizmet binasında şiir festivalleri üzerine söyleşi ve sohbet gerçekleştirdi.

Daha sonra Balıkesir Millet Kıraathanesinde Selim Somuncu'nun monitörlüğünde gerçekleştirilen "Dünden Yarına Şiir" panelinde, Balıkesir Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Mehmet Narlı, şiirin yapısı ve teorisi üzerine, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Fakültesi öğretim üyesi Ertan Örgen Cumhuriyet dönemindeki şiirin üzerindeki insan manzaraları, Zeynep Arkan ise sosyal medya ağları ve şiir üzerine konuştu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Mürsel Sabancı, 22'inci Suçıktı Şiir Akşamları için bu yıl 3 günlük bir program hazırladıklarını söyledi.

Programlarda şehir ve şiir konuşacaklarını aktaran Sabancı, "Balıkesir'i Kuvay-i Milliye şehrini, kıymetli şair ve üstatlarla zenginleştirdiniz. Sözünüzün kıymet bulduğu mekanlardasınız. Şiir ve şehir üzerine konuşarak şehrimize bir hafıza ve yayınlar bırakacaksınız. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğin Düzenleme Kurulu üyesi şair Ali Sali ise 1994 yılında amatörce başlatılan Suçıktı Şiir Akşamları'nın 2000'li yıllarda profesyonelleştiğini ifade etti.

Sali, bu yıllara kadar halk ile iç içe olan şairlerin, profesyonelleşmenin ardından halk ile ayrı düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"O güne kadar dışardan gelen şairler halkın evinde kalırlardı, sonrasında ise öğretmenevi ve otellerde kalmaya başladı. İş profesyonelliğe dönüştüğünde bundan sonrası için halkla iletişim Şehir Meclisi ile kurulmaya gayret edilecek. Şairlerimizin gayreti ve halkın da cesareti irtibat kurabilmesiyle iletişim sağlanabilecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve paydaşlarının bu yılki Suçıktı Şiir Akşamları'nı organize etmesi bizi mutlu etti. Akademisyen, ilahiyatçı ve şair olarak etkinliğimizin onur konuğu olan Cemalettin Latiç'in de etkinliğimize gelmesi bizi onurlandırdı. Kendisine teşekkür ederiz."

Konuşmaların ardından panelisteler şiirle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Program kapsamında daha sonra tarihi Zağnos Paşa Camii Meydanında "Balıkesir Şiir Meclisi" gerçekleştirildi.

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