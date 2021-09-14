UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilecek 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali programı açıklandı.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalin tanıtım toplantısında, detaylı bir program hazırladıklarını söyledi.

"Ahilik Kültürü" yan temasıyla 16-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin bütün hazırlıklarının tamamlandığını anlatan Köse, etkinliğin 21 yıldır aralıksız devam ettiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği desteği aktaran Köse, "Ana teması 'Kültürel Miras ve Korumacılık' olan festivalimizin, bu yılki yan teması ahilik teşkilatının önderi Ahi Evran'ın doğumunun 850. yılı olması münasebetiyle 'Ahilik Kültürü' olarak belirlenmiştir. Festival kapsamında düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film, Fotoğraf ve Belgesel Film Yapım Destek Yarışmalarının ödülleri de bu süreçte sahiplerini bulacak." diye konuştu.

Festival öncesinde, her yıl olduğu gibi bu sene de Belgesel Film Yarışmasında ödül almış belgesel filmleri açık hava gösterimleriyle seyircilerle buluşturduklarını dile getiren Köse, "Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde oluşturulan alanda 7 Eylül'de başlayan, nostaljik film makinesinden belgesel filmlerle unutulmaz Yeşilçam filmlerinin gösterimi, 15 Eylül'e kadar devam edecek." dedi.

Festival programını açıklayan Köse, destek olan kuruluşlara da teşekkür etti.

Festival komitesinin çelenk sunumu, "En İyi Restore Edilen Ev" plaket çakım töreni, fotoğraf sergisi, folklor gösterisi, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle 16 Eylül'de başlayacak festivalin programına, "https://www.altinsafran.org" adresinden ulaşılabilecek.

