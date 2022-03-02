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22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne başvurular başladı

02.03.2022 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nin başvuruları başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, festival, 26 Haziran-1 Temmuz arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destek verdiği festivale başvuracak adaylar, yarışmaya ilişkin yönetmelik ve form bilgilerine "https://www.turkfilmfestival.de" adresinden ulaşabilecek.

Film başvuruları ise 3 kategoride "https://filmfreeway.com/UluslararasiFrankfurtTurkFilmFestivali" adresinden yapılabilecek.

Festival kapsamında ayrıca 10. Alman Sinemacılar Gözü ile Türk Filmleri Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na 25 Mart'a kadar "basvuru-yarisma@turkfilmfestival.de" adresinden, 3. Ulusal Belgesel Film Yarışması'na 31 Mart'a kadar "koordinasyon@turkfilmfestival.de", 14.Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması'na ise 31 Mart'a kadar "kisafilm@turkfilmfestival.de" adresine e-mail yoluyla başvuru yapılabilecek.

Yarışacak eserler, Alman ve Türk sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmalarda dereceye girenlere, festivalinin kapanış gecesinde ödülleri takdim edilecek.

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