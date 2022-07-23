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22. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali sürüyor

23.07.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlikte hayvan sevgisi aşılanması için de 2022 civciv sahiplendirildi

Ereğli'de düzenlenen 22. Uluslararası, Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında Ereğli-Alaplı kara yolundaki sahil şeridinde yer alan Ereğli Belediyesine ait plaj tesislerinde yapılan köpük partisi renkli görüntülere sahne oldu.

Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık, yoğun kalabalığın köpük partisiyle keyifli dakikalar yaşadığını belirterek, "Çok memnunlar, bizler de vatandaşlar mutlu oldukça mutlu oluyoruz." dedi.

Zonguldak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği de etkinlik kapsamında İnönü Parkı'nda 2. Karadeniz Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Görsel Fuarı düzenledi.

Büyük ilgi gören fuarda hayvan sevgisi aşılanması için 2022 civciv sahiplendirildi.

Festival, yarın sona erecek.

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