YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. 22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu

22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu

İHA İHA
31.01.2024 08:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, konakladığı otel odasında bulundu.

22 yaşındaki genç, otel odasında ölü bulundu

Olay, il merkezinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde görevli bir temizlik personeli, temizlik için girdiği odada Berat K.’nin (22) cansız bedeni ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Berat K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından 22 yaşındaki gencin cenazesi morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştıGaziantep’te dorsesi açılan tır üst geçide sıkıştı
Ağrı’ya 287 sağlık personeli alınacakAğrı’ya 287 sağlık personeli alınacak
Markette yangın paniğiMarkette yangın paniği
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 31 Ocak Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:50
Öğle
13:04
İkindi
15:43
Akşam
18:08
Yatsı
19:29

Çankırı Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Çarşamba

Akif eczanesi
Atkaracalar
Uslu eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Ilgaz
Karaagaç eczanesi
Kursunlu
Şifa eczanesi
Kizilirmak
Eda eczanesi
Yaprakli
Semih eczanesi
Cerkes
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.