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220 aileye 25 milyon TL ORKÖY kredi ve hibe desteği

24.05.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2023 yılında 220 aileye 25 milyon TL ORKÖY kredi ve hibe desteği sağlanacak.

220 aileye 25 milyon TL ORKÖY kredi ve hibe desteği

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, ORKÖY kredi ve hibe desteği ile orman köylerinde yaşayan vatandaşları destekliyor. Bu çerçevede 2023 yılında 220 aileye 25 milyon TL kredi ve hibe desteği sağlanacak. Bu çerçevede Taşköprü İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara 3 traktör, 2 tomruk çekme vinçi ve 15 adet motorlu testere ile koruyucu ekipman desteği verildi. Ormancılık çalışmalarında aktif olarak üretimi yapan üç aileye düzenlenen törenle teslimat yapıldı.

"VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

İki yıl ödemesiz kredi imkanının olduğunu ifade eden Taşköprü Orman İşletme Müdürü Taner Altun, "Sarpun köyü muhtarımız Hasan Çelik, Abdalhasan köyünden Oğuzhan Ulaşan ve Musa köyünden Bayram Yılmaz’a orman köylerimize destek projeleri çerçevesinde her bir traktör için 600 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 800 bin TL destek sağlandı. İlk yıl ödemesiz yüzde 20’si hibe olan kredinin yılda bir taksit olmak üzere, 7 yılda geri ödeme kolaylığı sağlanıyor. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Yeni traktörünü teslim alan Hasan Çelik ise, "Bizlere verilen desteklerden dolayı devletimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni traktörlerimiz ile çalışmalarımız daha kolay ve daha hızlı şekilde ilerleyecek. Bugün ayrı bir mutluluğum var” dedi.

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