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23 Ekim Van depreminin yıldönümü

VAN HABERLERİ  | 23.10.2020 09:49 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 23 Ekim 2011’de yaşanan Van depreminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Tanış, mesajında, 2011 yılının Ekim ve Kasım aylarında yaşanan iki depremle yitirdiğimiz 644 canı, binlerce yaralımızı ve yüzlerce sönmüş ocağı, derin acı ve üzüntüyle bir kez daha andıklarını söyledi.

23 Ekim Van depreminin yıldönümü

Van’ın Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 23 Ekim 2011’de yaşanan Van depreminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Tanış, mesajında, 2011 yılının Ekim ve Kasım aylarında yaşanan iki depremle yitirdiğimiz 644 canı, binlerce yaralımızı ve yüzlerce sönmüş ocağı, derin acı ve üzüntüyle bir kez daha andıklarını söyledi. Yaşanan kayıpların depreme ve doğal afetlere karşı daha duyarlı ve bilinçli olunması gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Tanış, “Her zaman depreme hazırlıklı olmamız ve yaşanan bu büyük acıdan ders çıkarmamız gerekmektedir. Geçmişte yaşanan depremlerin günümüzde ve gelecekte yaşanılması kaçınılmazdır. Burada önemli husus depremle yaşamasını öğrenmek, yaşadığımız yüzyılın getirdiği bilgi, birikim ve teknolojiyi kullanarak tedbirlerimizi almamız, kurumlarımızla ve vatandaşlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmamızdır. Unutmayalım ki deprem değil binalar öldürür. Gürpınar Belediyesi olarak gerekli adımları kararlılıkla atacağız ve güvenli yapıların inşası için gerekli çalışmaların ve denetimlerin uygulayıcısı olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle deprem felaketinin yıldönümünü, sadece yitirdiklerimizi anmaya değil, geleceğin modern ve daha dayanıklı kentlerini inşa etmeye vesile kılabilmek ümidiyle Yüce Allah’tan 2011 depremlerinde can veren tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyor, depremleri maddi hasarla atlatan vatandaşlarımızın ise benzer felaketleri bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
11:56
İkindi
14:56
Akşam
17:25
Yatsı
18:42

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

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Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
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Sanat Eczanesi
Baskale
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