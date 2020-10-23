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23 Ekim Van depreminin yıldönümü

VAN HABERLERİ  | 23.10.2020 09:53 | Son Güncelleme

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, "Yer kürenin en hareketli ve yıkıcı deprem kuşağında yer alan ülkemiz ve ilimiz, sürekli deprem gerçeği ile karşı karşıyadır.

23 Ekim Van depreminin yıldönümü

Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Memet Aslan, yayımladığı mesajda, "Yer kürenin en hareketli ve yıkıcı deprem kuşağında yer alan ülkemiz ve ilimiz, sürekli deprem gerçeği ile karşı karşıyadır. Ülke insanı olarak depremle yaşamayı öğrenmeliyiz. Madem ki böyle bir gerçeğimiz var, yaşam şartlarımızı buna göre dizayn etmeliyiz. 23 Ekim 2011 tarihinde Van’da meydana gelen 7.2’lik depremin üzerinden 9 yıl geçti. Deprem riskini her zaman canlı tutan toplumlar ve ülkeler, yapı stoklarını buna göre tesis ettiklerinde daha kaliteli ve yaşam standartları yüksek mekânlara sahip olurlar. İlimiz 23 Ekim 2011 günü meydana gelen Van-Erciş merkezli deprem ve 9 Kasım 2011 günü yaşanan Van-Edremit merkezli deprem; yıkıcı hasar oluşturmuş ve çok sayıda can kaybına yol açmıştır. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 966 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaşanan depremlerin maddi kayıpları ise milyonlarca liralar olmuştur. Devleti ve milletiyle yekvücut olan ülkemiz, büyük bir dayanışma örneği göstererek depremin yaraları kısa bir süre zarfında büyük oranda giderilmeye çalışılmıştır. Depremlerde hem ölümcül hem maddi kayıpları minimize etmenin yegane yolu şehirlerimizi, yerleşim yerlerimizi mühendislik ilkelerine uygun bir şekilde imar etmekle olur. ‘Deprem öldürmez, çürük yapılar öldürür’ sloganı ile yaşam alanlarımızı buna göre temellendirmemiz gerekir. Yaşadığımız bu afetlerde Dar-ı Beka’ya göçen canlarımız için Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyoruz. Rabbim bu tür acı hadiseleri bir daha yaşatmasın" dedi.

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Van Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
11:56
İkindi
14:56
Akşam
17:25
Yatsı
18:42

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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