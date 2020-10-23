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23 Ekim Van depreminin yıldönümü

VAN HABERLERİ  | 23.10.2020 10:03 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yayımladığı mesajda, “Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşımızın da enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı 23 Ekim depreminin 9 yılını geride bırakmış bulunmaktayız.

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yayımladığı mesajda, “Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşımızın da enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı 23 Ekim depreminin 9 yılını geride bırakmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Ercişli hemşehrilerimin yaşadığı o acı olayı bir kez daha hatırlamış bulunmaktayız. İlçe halkımızın bin bir sıkıntılarla enkaz başında geçirdikleri o günlerde tüm Türkiye bir dayanışma örneği göstermiş, gerek devletimiz gerekse milletimiz bu zorlu süreçte ilçe halkımızı yalnız bırakmamış, her türlü yardıma koşmuştur. Bu süreçte ilçe halkımızı bir an bile olsun yalnız bırakmayan dönemin Başbakanı şimdi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere geçen süreçteki hükümetlerimize, ülkemizin duyarlı vatandaşlarına ilçe halkım adına şükranlarımı sunarım. Yüce Rabbimden, benzer olay ve hadiselerden tüm insanlığı muhafaza etmesini niyaz ederim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken enkazdan yaralı olarak çıkarılıp o süreçten sonra sağlığına kavuşamayan hemşehrilerime de Yüce Allah’tan sağlık, sıhhat vermesini dilerim” dedi.

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Van Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
11:56
İkindi
14:56
Akşam
17:25
Yatsı
18:42

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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