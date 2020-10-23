Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yayımladığı mesajda, “Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşımızın da enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı 23 Ekim depreminin 9 yılını geride bırakmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Ercişli hemşehrilerimin yaşadığı o acı olayı bir kez daha hatırlamış bulunmaktayız. İlçe halkımızın bin bir sıkıntılarla enkaz başında geçirdikleri o günlerde tüm Türkiye bir dayanışma örneği göstermiş, gerek devletimiz gerekse milletimiz bu zorlu süreçte ilçe halkımızı yalnız bırakmamış, her türlü yardıma koşmuştur. Bu süreçte ilçe halkımızı bir an bile olsun yalnız bırakmayan dönemin Başbakanı şimdi ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere geçen süreçteki hükümetlerimize, ülkemizin duyarlı vatandaşlarına ilçe halkım adına şükranlarımı sunarım. Yüce Rabbimden, benzer olay ve hadiselerden tüm insanlığı muhafaza etmesini niyaz ederim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken enkazdan yaralı olarak çıkarılıp o süreçten sonra sağlığına kavuşamayan hemşehrilerime de Yüce Allah’tan sağlık, sıhhat vermesini dilerim” dedi.

