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23 Ekim Van depreminin yıldönümü

VAN HABERLERİ  | 23.10.2020 10:36 | Son Güncelleme

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Deprem felaketi sonrası Van’da yaşananlara ve depremin yalnızca Van’ın değil tüm Türkiye’nin gerçeği olduğuna dikkat çeken Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘‘Bilindiği üzere ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarının birinin üzerinde bulunmaktadır.

23 Ekim Van depreminin yıldönümü

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, 23 Ekim Van depreminin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Deprem felaketi sonrası Van’da yaşananlara ve depremin yalnızca Van’ın değil tüm Türkiye’nin gerçeği olduğuna dikkat çeken Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ‘‘Bilindiği üzere ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarının birinin üzerinde bulunmaktadır. Burada önemli olan husus; ülkemizin deprem bölgesinde olduğu gerçeğinin bilinciyle devlet ve millet olarak felaketlere karşı her daim tedbirli ve hazırlıklı olmalıyız. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ortak sorumluluk ve duyarlılık içinde davranmalıyız ve hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız. 23 Ekim Van depreminin yıldönümünde, böyle bir acının ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, Cenab-ı Allah’tan tüm felaketlerden ülkemizi ve milletimizin muhafaza edilmesini diliyorum. 23 Ekim 2011 depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Van Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
11:56
İkindi
14:56
Akşam
17:25
Yatsı
18:42

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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