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23 Ekim Van depreminin yıldönümü

VAN HABERLERİ  | 23.10.2020 12:24 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen depreminin 9.

23 Ekim Van depreminin yıldönümü

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, 23 Ekim 2011 yılında meydana gelen depreminin 9. yıldönümünde bir mesaj yayımladı.
Kaymakam Aslan, yayımladığı mesajda, “Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşımızın da enkazdan yaralı olarak çıkarıldığı 23 Ekim depreminin 9. yılını geride bırakmış bulunmaktayız. Bu vesileyle Vanlı, Ercişli hemşehrilerimin yaşadığı o acı olayı bir kez daha hatırlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın bin bir sıkıntılarla enkaz başında geçirdikleri o günlerde, tüm Türkiye bir dayanışma örneği göstermiş. Gerek devletimiz, gerekse milletimiz bu zorlu süreçte Van’ımızı yalnız bırakmamış, her türlü yardımına koşmuştur. Bizler ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğunu unutmadan, deprem ve diğer tabii afetlere karşı almamız gereken tedbirleri sürekli gündemde tutmalı, vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla bir bütünlük içerisinde her zaman hazırlıklı olmalıyız. Canımızın, malımızın ve binalarımızın güvenliği için plansız ve kaçak yapılaşmadan kaçınmalı, deprem yönetmeliğine uygun hareket etmeliyiz. Deprem felaketinin yıldönümünü, sadece yitirdiklerimizi anmaya değil, geleceğin modern ve daha dayanıklı kentlerini inşa etmeye vesile kılabilmek ümidiyle 2011 depremlerinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet diliyor, yaralanıp engelli kalanlar ve depremleri maddi hasarla atlatan vatandaşlarımızın ise benzer felaketleri bir daha yaşamamasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Van Namaz Vakitleri 23 Ekim Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:17
Öğle
11:56
İkindi
14:56
Akşam
17:25
Yatsı
18:42

Van Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cuma

Karaalp Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Uğurlu Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Yenı Sıfa Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
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