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23 ilden sporcuların katıldığı Ağrı Dağı Tenis Turnuvası sona erdi

26.09.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlarda Aleyna Özer, erkeklerde ise Mert Aytekin birinci oldu

Türkiye'nin çatısı olarak anılan 5 bin 137 metre yüksekliğe sahip Ağrı Dağı'nın tanıtımı ve kentte tenis sporunun yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen Ağrı Dağı Tenis Turnuvası, final maçlarıyla tamamlandı.

Valilik öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Belediyesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Türkiye Tenis Federasyonu ve Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) katkılarıyla düzenlenen ve 4 gün süren turnuvada 23 ilden 93'ü erkek 44'ü kadın 137 sporcu katıldı.

Üniversite yerleşkesindeki tenis kortlarında oynanan müsabakalarda, sporcular derece elde etmek için kıyasıya mücadele verdi. Vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Turnuvanın son gününde kadınlarda Aleyna Özer, erkeklerde ise Mert Aytekin birinci oldu.

Turnuva, dereceye girenlere kupa ve madalyaların verilmesiyle sona erdi.

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