MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 23 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

23 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

24.11.2023 00:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Sakla Beni, Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 23 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 23 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Sakla Beni, Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 23 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları...

23 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

0x0-reyting-sonuclari-aciklaniyor-dunun-reyting-sonuclarina-gore-kurulus-osman-mi-cop-adam-mi-o-kiz-mi-birinci-old-1673496745948

GEÇEN HAFTANIN (16 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Hudutsuz Sevda yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV
2 HUDUTSUZ SEVDA FOX
3 ALDATMAK ATV
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SAKLA BENI STAR TV
7 ATV ANA HABER ATV
8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 ALDATMAK ATV
3 HUDUTSUZ SEVDA FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 SAKLA BENI STAR TV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX
11 BIR DERDIM VAR KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 HUDUTSUZ SEVDA FOX
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 ALDATMAK ATV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SAKLA BENI STAR TV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 ATV ANA HABER ATV
9 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum için gün sayıyordu! Bebekleri doğduDoğum için gün sayıyordu! Bebekleri doğdu
İtiraflarıyla şaşırttı: Sirkeyle yıkanırımİtiraflarıyla şaşırttı: Sirkeyle yıkanırım
Oğlunu 7 yaşında yurda bırakmıştı! Kendi hayatı da dram çıktıOğlunu 7 yaşında yurda bırakmıştı! Kendi hayatı da dram çıktı
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları bir derdim var ele
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat: İntihar etmek istiyorum

Dilan Polat: İntihar etmek istiyorum

Flaş iddia: O kızın genel başkanlık katında biriyle ilişkisi vardı!

Flaş iddia: O kızın genel başkanlık katında biriyle ilişkisi vardı!

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

G.Saray maçı öncesi yaşandı! Manchester United Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

G.Saray maçı öncesi yaşandı! Manchester United Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

İzmir'de keskin nişancı paniği! O parka gidenleri hedef alıyor: 5 kişi ve 2 köpek vuruldu...

İzmir'de keskin nişancı paniği! O parka gidenleri hedef alıyor: 5 kişi ve 2 köpek vuruldu...

Bakan, depreme Adıyaman'da yakalandı

Bakan, depreme Adıyaman'da yakalandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.