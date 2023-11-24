23 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 23 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Sakla Beni, Aldatmak, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 23 Kasım Perşembe gününün reyting sonuçları...

23 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (16 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

16 Kasım 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Hudutsuz Sevda yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV

2 HUDUTSUZ SEVDA FOX

3 ALDATMAK ATV

4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

6 SAKLA BENI STAR TV

7 ATV ANA HABER ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 ALDATMAK ATV

3 HUDUTSUZ SEVDA FOX

4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

5 ESRA EROL'DA ATV

6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

7 SAKLA BENI STAR TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX

11 BIR DERDIM VAR KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 HUDUTSUZ SEVDA FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

3 ALDATMAK ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SAKLA BENI STAR TV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 ATV ANA HABER ATV

9 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX

10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV





