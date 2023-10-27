23 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasına yansıdı

23 kişinin yaralandığı kazada serviste bulunan öğrencilere ilk müdahale 112 ekiplerince yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Üniversite Mahallesi İpek Caddesi’nde meydana gelen kazada 25 S 0179 plakalı servis minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen Pasinler ilçesinden yolcu taşıyan 25 BB 558 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Zincirleme yaşanan kazada 4 otomobil daha hasar gördü. Servis minibüsü ile kazadan etkilenen araçlarda bulunan 23 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

