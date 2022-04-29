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23. Kumluca Yağlı Güreşleri, 6-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

29.04.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23. Kumluca Yağlı Güreşleri, 6-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Kumluca Yağlı Güreşleri'nin, 6-8 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Türkiye'nin en büyük güreş organizasyonlarından biri olan Kumluca Yağlı Güreşleri, bu yıl 6-8 Mayıs'ta 23'üncü kez gerçekleştirilecek.

Güreşlere değişik illerden binin üzerinde pehlivanın katılması bekleniyor.

Geride kalan yıl ağalık ihalesini kazanan iş insanı Niyazi Çiftçi, ağalık bedelini güreş tertip komitesi adına Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na teslim etti.

Üç yıl üst üste güreşlerde ağalık kazanarak ebedi ağalık kemeri almaya hak kazanan Çiftçi, bu yılki güreşlerde de ağalık iddiasını devam ettireceğini aktardı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da organizasyona tüm güreşseverleri beklediklerini kaydetti.

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