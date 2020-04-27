23 Nisan Çocuk Kütüphanesi Biga’da açıldı

Biga Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında 23 Nisan Çocuk Kütüphanesi’ni hizmete açtı. Başkan Erdoğan, “Bu güzel hediyeyi çocuklarımıza armağan ediyoruz” dedi.

Biga Belediyesi tarafından küçük okurlara hizmet vermek üzere 23 Nisan Çocuk Kütüphanesi açıldı. Açılışa sosyal mesafe kuralına uyarak; Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen katıldı.

5 bin adet kitap ve eğitici içerik bulunuyor

‘Gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışıyoruz’ vizyonuyla çalışmalarına devam eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, geleceğin teminatı çocuklar için büyük önem verdiği çocuk kütüphanelerinin ilkini anlamlı bir gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hizmete aldı. Konsepti tamamen çocuklara yönelik hazırlanan kütüphanede birbirinden seçkin 5 bin adet kitap ve zeka oyunu bulunuyor. Alişdede Bilgi Evi’nde hazırlanan 23 Nisan Çocuk Kütüphanesi okul öncesi ve ilkokul dönemini kapsayan 5 bin kitap, eğitici içerikler, zeka, yetenek ve beceri oyunlarıyla çocukların mutluluk içinde vakit geçireceği bir yer olacak.

“23 Nisan Çocuk Kütüphanesini çocuklarımıza armağan ediyoruz”

Açılışta konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Sevgili hemşehrilerim, kıymetli çocuklar bundan tam 100 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulması vesilesiyle bugün tüm dünya çocuklarına armağan edildi. 100 yıldan bu yana 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutluyoruz. Tabi 100 yılda buruk bir kutlama gerçekleştiriyoruz. Çünkü Çin’de başlayan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs’ten dolayı bu bayramda çocuklarımızdan uzağız. İsterdik ki bugün bu şirin kütüphanenin açılışında çocuklarımızla birlikte hep beraber olalım. İnşallah bu zorlu süreci de millet olarak omuz omuza vererek atlatacağız. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz ve bugün Biga Belediyesi olarak yapmış olduğumuz Çocuk Kütüphanesi’nin temsili açılışını yapıyoruz kütüphanemizi çocuklarımıza armağan ediyoruz. Biga’mıza hayırlı olsun. Burası çocuklarımızda kitap okuma sevgisinin oluşacağı, beceri oyunlarını oynayacakları çok güzel bir mekan oldu. Çocuklarımız burada güzel vakit geçirebilecek ve kendilerini geleceğe hazırlamak anlamında ilk adımlarını atacak. Biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Sizlere selamlarımı gönderiyorum” dedi.

