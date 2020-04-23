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23 Nisan çocuklarına doğum günü sürprizi

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.04.2020 17:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, doğum günleri 23 Nisan olan ancak korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 5 öğrenciye, evlerinde doğum günü sürprizi yapıldı.Erdek Kaymakamlığınca doğum günleri 23 Nisan oldukları tespit edilen 5 öğrenciye Kaymakam Ekrem Çalık’ın talimatıyla doğum günü pastası ve çeşitli hediye gönderildi.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, doğum günleri 23 Nisan olan ancak korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 5 öğrenciye, evlerinde doğum günü sürprizi yapıldı.
Erdek Kaymakamlığınca doğum günleri 23 Nisan oldukları tespit edilen 5 öğrenciye Kaymakam Ekrem Çalık’ın talimatıyla doğum günü pastası ve çeşitli hediye gönderildi. Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, 23 Nisan’da doğan ilçe merkezinde ikamet eden Maide Betül Gözbaşı (9), Mümin Kara (13), Çınar Erez (7), Şerafettin Kaan Eşkin (10) ile kırsal Çakıl Mahallesinde ikamet eden Gül Tansever (11) isimli öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, Kaymakam Ekrem Çalık tarafından gönderilen doğum günü pastası ile hediyeleri verildi.
Dünyanın ve ülkemizin böylesine zorlu bir süreçten geçtiği bugünlerde çocuklarının doğum günlerinin hatırlanmasına çok sevindiklerini dile getiren öğrencilerin aileleri, Kaymakam Ekrem Çalık başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz’e teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını bildirdi.

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