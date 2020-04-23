23 Nisan Didim’de çelenk töreniyle kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü kutlamaları Aydın’ın Didim ilçesinde çelenk koyma töreniyle başladı. Kutlamalar kapsamında Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce çelenk koyma töreni düzenlendi.

Kovid-19 salgını nedeni ile sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Didim’deki çelenk koyma töreni Cumhuriyet Kent Meydanı’nda gerçekleştirildi. Törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, siyasi parti ilçe başkanları katıldı.

Tören kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Akdemir, Atatürk anıtına çelenk koyarken ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

