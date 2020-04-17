23 Nisan hediyeleri 19 Mayıs Belediyesi’nden

19 Mayıs Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle ilçede ikamet eden ve İstiklal Marşı’nın on kıtasını ezbere okuyarak videosunu gönderen, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine sürpriz hediyeler gönderecek.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, “Korona virüs tedbirleri kapsamında maalesef 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılını evlerimizde kutlayacağız. İlçemizde ikamet eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz, 23 Nisan’a kadar İstiklal Marşımızın 10 kıtasını ezbere okuyup, videosunu bizlere gönderenlere sürpriz hediyelerimiz var. Haydi kamera karşısına” dedi.

Başkan Topaloğlu açıklamasında, “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalmak zorunda olan öğrencilerimizin dikkatini çekmek ve onlara sürpriz hediyeler ulaştırmak için İstiklal Marşımızın on kıtasını ezbere okuma etkinliği düzenledik. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde görevli öğretmenlerimizin oluşturacağı komite ile ödülleri öğrencilerimize ulaştıracağız. Başta bu günü geleceğimizin gençlerine armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ü saygıyla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikte kutluyor ve tüm hemşehrilerime sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.



