YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin önemli kararlar aldı

23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin önemli kararlar aldı

ANTALYA HABERLERİ  | 23.04.2020 11:50 | Son Güncelleme

Antalya’da video konferans yöntemiyle toplanan ve sadece çocukların katılabildiği Muratpaşa Belediyesi 23 Nisan özel meclisinde, 5 yaşındaki meclis üyeleri çeşmelerden çikolata akması, anne ve babaların şekerlemeler hakkında olumsuz konuşmasının yasaklanması, sokakların çocuklara bırakılması, her çocuğa oyuncak verilmesi ve ebeveynlerinin tek işinin çocuklarıyla ilgilenmek olarak belirlenmesi önerilerini kabul etti.Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Çocuk Meclisi’ni video konferans yöntemiyle topladı.

23 Nisan özel meclisi toplandı, çikolataya ilişkin önemli kararlar aldı

Antalya’da video konferans yöntemiyle toplanan ve sadece çocukların katılabildiği Muratpaşa Belediyesi 23 Nisan özel meclisinde, 5 yaşındaki meclis üyeleri çeşmelerden çikolata akması, anne ve babaların şekerlemeler hakkında olumsuz konuşmasının yasaklanması, sokakların çocuklara bırakılması, her çocuğa oyuncak verilmesi ve ebeveynlerinin tek işinin çocuklarıyla ilgilenmek olarak belirlenmesi önerilerini kabul etti.
Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Çocuk Meclisi’ni video konferans yöntemiyle topladı. Başkan Uysal, görevini 5 yaşındaki belediyenin Dutlubahçe Kreşi öğrencisi Elif Buzkıran’a devretti. Meclis üyeleri, bayram dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslenen evlerinden toplantıya bağlandı.
Görevi devralan Elif Buzkıran, meclis üyelerini “23 Nisan özel meclisine hoş geldiniz” diyerek selamlarken “Çok heyecanlıyız. Bugün, Ata’mızın meclisimizi ilan etmesinin 100’üncü yılı. Cumhuriyetimizi ilan eden, Meclisimizi kuran, 23 Nisan’ı dünya çocuklarına bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Elif’in açılış konuşmasının ardından meclis üyeleri tek tek söz aldı.

"Şeker çikolata hakkında olumsuz konuşulmasın"
Muratpaşa Belediyesi’nin Konuksever Kreşi öğrencisi 5 yaşındaki Zeki Buğra Filiz, dünyadaki savaşların durmasını isterken cadde ve çocukların çocuklara bırakılmasını önerdi. Yine aynı kreşten 5 yaşındaki Çağan Toprak ise anne ve babalara süresiz izin verilmesini önerdi “Tek işleri evde çocuklarıyla ilgilenmek olmalı” dedi. Dutlubahçe Kreşinden Ela Erşin de anne ve babaların çikolata ve şeker hakkında olumsuz konuşmalarının yasaklanmasını isterken çeşmelerden çikolata akmasını talep etti.
Merkez şube kreş öğrencilerin 5 yaşındaki Mira Güngör de 23 Nisan’da Muratpaşa Belediyesi’nin tüm çocuklara oyuncak göndermesi gerektiğini belirterek, “Bence dünyadaki hiçbir çocuk oyuncak konusunda sıkıntı çekmemeli” dedi. Elif da Gökkaya ise kuralları artık çocukların koymasını önerirken Pınar Dugan da parklara sokak hayvanları için kocaman mama havuzu yapılmasını önerdi.
Küçük meclis üyelerinin önerilerini sıralamasının ardından yapılan oylamada tüm öneriler kabul edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Kanada'dan 349 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Sincanlı şoför esnafından kan bağışı

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Kars'ta kar yaşamı etkiledi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Erzincan Barosundan avukatlara sağlık paketi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Öğrenciler evde kaldı, öğretmenler okula geldi

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Hendek Belediyesi sokağa çıkma yasağında vatandaşın yanında

Antalya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:06
Öğle
13:01
İkindi
16:44
Akşam
19:46
Yatsı
21:07

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Etiler Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Kıymet Eczanesi
Muratpasa
Tuğba Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Aktin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Antalya'da, öğrencilerden yaşlılara destek

Antalya'da, öğrencilerden yaşlılara destek

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Manavgatta bazı mahalleler karantinaya alındı

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Türkiye'nin ilk online manavı Sebze Evi

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.