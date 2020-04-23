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23 Nisan tırıyla bayram coşkusunu İzmit sokaklarına taşıdı

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, mini tır üzerinden müzikli animasyonlarla kent sokaklarını dolaşarak kutladı.İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak hazırladığı kutlama programıyla, kentin dört bir yanını bayram yerine çevirdi.

İzmit Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, mini tır üzerinden müzikli animasyonlarla kent sokaklarını dolaşarak kutladı.
İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak hazırladığı kutlama programıyla, kentin dört bir yanını bayram yerine çevirdi. İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Türk Bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve balonlarla süslenen belediyeye ait araçlar, animatörler ve bando ekipleri eşliğinde marşlar çalarak İzmit’in mahallelerinde dolaştı. Program İzmit Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.
23 Nisan için özel olarak hazırlanan Mini TIR ve bayraklarla süslenen İzmit Belediyesi araçları, Merkez Bankası önünden kortej oluşturarak yola çıktı. 23 Nisan TIR’ı üzerinden 41 Bandonun şarkılarıyla eşlik ettiği kortej, kent sokaklarına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doyasıya yaşattı. Ardından kentin dört bir yanına dağıtılan İzmit Belediyesi araçları, mahalle mahalle gezerek, pencere ve balkonlardan animatörlerin katılımıyla çocuklarla birlikte şarkılar söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yılında, bayramı Cumhuriyet ruhuna uygun bir şekilde kutladıklarını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Evet bu dönem evdeyiz. Belki yan yana, belki topluluklar halinde kutlayamıyoruz ama insanlarımız, çocuklarımız, sevgili yurttaşlarımız ile 23 Nisan’ı ruhuna uygun olarak, coşku içinde kutluyoruz. 100. yılda Atatürk’ün bize bıraktığı bu mirası özellikle çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan’ı el birliğiyle hep birlikte bütün çocuklarımızla kutluyoruz. Milletimizin ve tüm dünya çocuklarının, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Her ne kadar evde kalıyor olsanız da, biz sizlerle birlikte olmaya ve bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz” dedi.

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