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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

MERSİN HABERLERİ  | 23.04.2020 11:45 | Son Güncelleme

Mersin’de bazı belediye başkanları, kurum ve oda başkanları, yayınladıkları mesajlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin kuruluş gününü egemenliğimizi sonsuza dek koruyacak olan çocuklara armağan etmiştir.

Mersin’de bazı belediye başkanları, kurum ve oda başkanları, yayınladıkları mesajlarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin kuruluş gününü egemenliğimizi sonsuza dek koruyacak olan çocuklara armağan etmiştir. Biz de Toroslar Belediyesi olarak çocuklarımıza daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz. Çünkü geleceğine sahip çıkacak nesil bugünün küçüğü, yarının büyüğü çocuklarımızdır. Bizlere geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın her zaman yanlarında olacağız" dedi.
"Güzel günler yakındır"
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sabri Tekli ise mesajında, "Bugün tüm dünyanın içerisinde bulunduğu salgın hastalık sürecinde evlerinden çıkamayan tüm çocuklarımıza, geleceğimizin çok daha güzel olacağını söylemek istiyor ve biraz daha sabretmelerini diliyorum. Kısa süre içerisinde hayatımızın normale döneceğine ve çocuklarımızın şen kahkahalarının yine ülkemizi süsleyeceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve düşünceler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, güçlü devletin en önemli iki değerini bir araya getirdiğini belirterek, " Bağımsızlık ve genç nesil. Zira çocuklar, her milletin geleceği ve temelidir. Türkiye’de bu bayram her zaman geniş katılımla, büyük bir önem atfedilerek, büyük bir coşku ve sevgiyle kutlanıyor. Bu yıl alışılagelen törenler, etkinlikler, kutlama programları düzenlenmeyecek, çocuklar evde kalmak zorundalar. Ben de bir anneyim ve biz ebeveynler, bugünlerde çocuklarımıza özel önem göstermeli, onların eğitime olan ilgisini sürdürmeli, onlara ilham vermeli, gelişimlerine destek vermeli ve morallerini yüksek tutmalıyız. Bugün onlar için güvenilir bir destek ve örnek olmak özellikle önem taşıyor. Bir çocuk için en güvenilir koruma; sağlık ve dostane bir ailedir. Çocuklara güzel ve güvenilir bir gelecek sağlamamız gerektiğini de anlıyoruz ve tam da bunun için Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilk nükleer santrali inşa ediyoruz" diye konuştu.
"Çocuklarımızın haklarını korumalıyız"
Mersin Barosu avukatlarından Hibe Gökalp da bütün çocukların eşit, onurlu ve adil bir şekilde büyümesi gerektiğini söyledi. Çocuk haklarının, çocukların insan hakkı olduğunu vurgulayan Gökalp, "Yaşı, ırkı, cinsiyeti, maddi durumu veya doğum yeri neresi olursa olsun, her çocuğun hakları vardır. Bu haklar çocuk hakları sözleşmesi ile uluslararası kanunlarla korunmaktadır. Bu sözleşme her çocuğa adil, eşit ve onurlu şekilde davranılma hakkı tanımaktadır. Çocuk hakları sözleşmesi kanunları ayrım yapmaz ve her zaman çocukların çıkarınadır. Bütün çocuklar barış, onur, anlayış, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ortamı içinde büyümelidir. BM yasalarına göre bütün uluslar bu hakları çocuklara sağlamakla yükümlüdür. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi genel olarak 18 yaşına kadar olan bireyleri ’çocuk’ olarak tanımlar ve onların ’yaşama hakkını’, ’eksiksiz biçimde gelişme hakkını’, ’zararlı etkilerden, istismar ve sömürüden korunma hakkını’, aile, kültür ve sosyal yaşama tam olarak katılma haklarını güvence altına alır. Özel ilgi ve eğitim gerektiren çocuklar için, özel düzenlemeler ve hükümler öngörür. Sözleşmenin önemli bir özelliği de insan hakları ile ilgili uluslararası sözleşmeler arasında en kısa zamanda yürürlüğe giren belge oluşudur" dedi.

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İmsak
04:23
Sabah
05:50
Öğle
12:45
İkindi
16:28
Akşam
19:30
Yatsı
20:51

Mersin Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Cadde Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Neşe Eczanesi
Merkez
Örge Eczanesi
Merkez
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