23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu "eve sığdırdılar"

Bolu, Sakarya, Bartın ve Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler evlerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Bolu'da faaliyet gösteren özel bir okul, öğrencilerle kutlama videosu hazırladı.

Odalarına Türk bayrakları asan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayramı sokaklarda kutlayamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.

Videoda, 23 Nisan ile ilgili yaptıkları resimleri ellerine alarak Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu kutlayan çocuklar, Atatürk'e bugünü kendilerine hediye ettiği için teşekkür etti.

Kendilerinden sonra gelecek nesillere daha yaşanabilecek bir dünya için söz veren çocukların videoları, izleyicilerin beğenisini kazandı.

Mudurnu ilçesinde eğitim gören öğrenciler de 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri videolarla kutladı.

- Jandarma ekipleri çocukların bayramını kutladı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, salgın nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan çocukları ziyaret ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hediyeler verdi.