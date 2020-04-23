23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

Şehir merkezinde de birçok çocuk, kutlamalar kapsamında balkonlarını Türk bayrağı, Atatürk resimleri ve balonlarla süsledi.

Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 yıldır olduğu gibi 23 Nisan'ı okulları şenlendirerek, meydanlarda gösteriler düzenleyerek kutlamayı arzu ettiklerini ancak salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını dile getirdi.

- Kilis

Kilis Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende ise Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Törende, sosyal mesafe kuralına riayet edildi.

