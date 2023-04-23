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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor

23.04.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya'da Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından kutlamalar, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Burada öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli akrobasi gösterileri sundu.

Programa, Vali Vahdettin Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Şakir Uslu, Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğgeneral Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da Kocatepe Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen tören, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kutlamalar, Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, "Aziz milletin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır. 23 Nisan'ın, sadece milli egemenlik bayramı olarak değil, aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanmasının özel bir anlamı vardır." diye konuştu.

Burada öğrenciler, şiirler okudu, halk oyunları ve çeşitli akrobasi gösterileri sundu.

Programa, Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Veysel Eroğlu, İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ile çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı.

KARAMAN

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından sona erdi.

İlyas Küçüker İlkokulu bahçesinde devam eden etkinlikte Karaman Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, daire müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

AKSARAY

Aksaray'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen törenle kutlandı.

Törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal günün anlam ve önemine ithafen konuşma gerçekleştirerek Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kömürcü Mehmet Baysal İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

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Konya Namaz Vakitleri 23 Nisan Pazar

İmsak
04:29
Sabah
05:58
Öğle
12:54
İkindi
16:37
Akşam
19:39
Yatsı
21:02

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Pazar

Tuzlukçu eczanesi
Tuzlukcu
Erden eczanesi
Eregli
Taşkent eczanesi
Taskent
Yunus emre eczanesi
Selcuklu
İlter eczanesi
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