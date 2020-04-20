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23 Nisan'da ailelerin çocuklarıyla birlikte evden çıkmadan gezebileceği 14 sanal tur

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.04.2020 13:49 | Son Güncelleme

Enuygun.com, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı için ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gezebileceği 14 sanal tur derledi

İSTANBUL (AA) - Enuygun.com, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gezebileceği 14 sanal tur derledi.

Enuygun.com'dan yapılan açıklamaya göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı, koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanacak.

Bu önemli gün, bu yıl meydanlarda yaşanamazsa da çocuklarla birlikte tarihi müzeler yeniden keşfedilebilecek. Çocuklar ile birlikte Anadolu'nun, hatta dünyanın önemli yapılarının görülebileceği Miniatürk'ten Gaziantep'teki Zeugma Müzesi'ne, dünyanın en önemli müzesi olarak kabul edilen National Museum'dan 7'den 70'e herkesin ilgisini çeken Legoland'a kadar sanal ortamdan gidilebilecek 14 farklı sanal turu Türkiye'nin seyahat sitesi Enuygun.com derledi.

Enuygun.com tarafında derlenen 14 sanal tur arasında, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Oyuncak Müzesi, Disney World-Orlando Eğlence Bölgesi, NASA (Uzay Keşfi), Ulusal Parklar, National Aquarium, Blenheim Sarayı ve Cirque du Soleil de bulunuyor.

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