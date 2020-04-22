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23 Nisanda birincilik kazandığı şiiri 67 yıl sonrada ezbere okudu

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.04.2020 11:05 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da 10 yaşında iken 23 Nisanda okuduğu şiirle birinci olan 77 yaşındaki Gönül Kuru, yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen aynı şiiri hiç aksatmadan ezbere okudu.Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Deveci Köyü İlkokulunda 10 yaşında iken 23 Nisanda okuduğu ‘Atam’ şiiriyle birinci seçilen 77 yaşındaki Gönül Kuru, 67 yıl sonra aynı şiiri tekrar okudu.

23 Nisanda birincilik kazandığı şiiri 67 yıl sonrada ezbere okudu

Tekirdağ’da 10 yaşında iken 23 Nisanda okuduğu şiirle birinci olan 77 yaşındaki Gönül Kuru, yarım asırdan fazla zaman geçmesine rağmen aynı şiiri hiç aksatmadan ezbere okudu.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Deveci Köyü İlkokulunda 10 yaşında iken 23 Nisanda okuduğu ‘Atam’ şiiriyle birinci seçilen 77 yaşındaki Gönül Kuru, 67 yıl sonra aynı şiiri tekrar okudu. Yaşlı kadının yarım asırdan fazla zamanın geçmesine rağmen söz konusu şiiri hiç aksatmadan ezbere okuması büyük takdir topladı. Aynı zamanda 14 torun sahibi olan yaşlı kadının şiir okurken çekilip sosyal medyada paylaşılan videosu büyük beğeni topladı.

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İpek Eczanesi
Suleymanpasa
Eşkinat Eczanesi
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Bayrak Eczanesi
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