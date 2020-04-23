YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. 23 Nisan’da çifte mutluluk yaşadılar

23 Nisan’da çifte mutluluk yaşadılar

AYDIN HABERLERİ  | 23.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Aydın’da Karacasu Kaymakamlığı 23 Nisan’da doğan çocukların doğum günleri evlerine giderek tek tek kutladı.Karacasu Kaymakamlığının hediyesi olarak doğum günü pastası, Türk Bayrağı, çeşitli hediyeler Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürleri ve Vefa grubu personelleri tarafından 23 Nisan’da doğan 8 öğrenciye ulaştırıldı.

Aydın’da Karacasu Kaymakamlığı 23 Nisan’da doğan çocukların doğum günleri evlerine giderek tek tek kutladı.
Karacasu Kaymakamlığının hediyesi olarak doğum günü pastası, Türk Bayrağı, çeşitli hediyeler Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürleri ve Vefa grubu personelleri tarafından 23 Nisan’da doğan 8 öğrenciye ulaştırıldı. Kaymakam Ahmet Soley’in tarafından kaleme alınan, “Çok şanslısın, doğduğu gün armağan ile doğan ender çocuklarımızdan birisin. Bu vesile ile sana verilmiş olan en büyük armağan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve doğum gününü kutluyor. Gözlerinden öpüyorum” ifadelerinin yer aldığı mektup da hediyelerle birlikte çocuklara verildi.
En farklı doğum günü ise Yaylalı Mahallesinde yaşayan Utku Erpek’in oldu. Erpek’in doğum gününü kutlamak üzere Yaylalı Mahallesi 10 No’lu Sokağa giden okul Müdürü Berrin Yılmaz evde kimseye ulaşamayınca ailenin tütün dikim zamanında Dandalaz Mevkindeki tarladaki evlerinde yaşadıklarını öğrendi. 13 yaşına giren Utku’nun pastasını ve hediyelerini ulaştırmak üzere yola koyulan Yılmaz ve beraberindekiler traktörle gidilebilen zorlu bir yolculuğun ardından ailenin yaşadığı eve ulaştı. Ailesi tütüncülükle uğraşan Utku önce Türk bayrağı getirildiğini düşünse de en sonunda doğum günü pastasıyla karşılaştı. Aile ile birlikte bu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Erpek, “Çok mutlu oldum. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de doğum günüm. Kaymakamımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Uzun zaman olmuştu kutlamayalı. 13 yaşına girdim. Kaymakamımızın ellerinde öpüyorum” dedi. Anne Birsel Erpek ise, “Bu bize çok güzel bir sürpriz oldu. Kaymakamımıza, Müdürümüze teşekkür ederim” dedi.
Ardından Kaymakam Ahmet Soley, Utku Erpek’le telefon ile görüntülü olarak görüştü. Kaymakam Ahmet Soley, “Doğum günün kutlu olsun. Bu sene Covid 19 sebebiyle böyle uzaktan kutladıklarını seneye hep birlikte coşku içerisinde 23 Nisan’ı ve doğum gününü kutlayacağız. Ailede de mutluluklar başarılar diliyorum. Sana güveniyor ve inanıyorum” dedi. Kaymakamın kendisini araması karşısında gözleri dolan Erpek de hediyeler ve bu güzel düşüncesi için Kaymakam Ahmet Soley’e teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp... Markette şok! Kasiyerin üzerine kola döküp...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Sosyal mesafe kuralına uymayan 36 kişiye para cezası

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Karantinadaki hastanın testi negatif çıktı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Başkan Geylani’den 23 Nisan mesajı

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Zafartepeçalköy pazarında sıkı denetim

Aydın Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:15
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
19:58
Yatsı
21:21

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Cengız Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Köker Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Nazilli’de yasak ihlaline ceza yağdı

Nazilli’de yasak ihlaline ceza yağdı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.