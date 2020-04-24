23 Nisan’da Çocuk Yuvasında Korku Dolu Anlar

Kayseri’deki Ahmet Baldöktü Çocuk Yurdu’nda çatıya çıkan kız çocuğu korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Fevzi Çakmak Mahallesi Ahmet Baldöktü Çocuk Yurdu’nda 14 yaşındaki A.K., yurdun çatısına çıktı. Görevlilerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Alınan önlemler sonrasında yurdun çatısına çıkan ekipler A.K.’yı ikna etmeye çalıştı.

İkna edilerek çatıdan indirilen A.K. 112 ekipleri tarafından muayene edildikten sonra yetkililere teslim edildi.

