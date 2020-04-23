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23 Nisan’da evde kalan çocuklar unutulmadı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.04.2020 10:32 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

Kütahya’nın Emet ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl dönümünü evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar unutulmadı.
Emet İlçe merkezinde eğitim gören ilkokul öğrencileri belediye tarafından hazırlanan Türk bayrağı, balon, meyve suyu ve kekler Milli Eğitim müdürlüğü vasıtası ile çocuklara ulaştırıldı.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ile birlikte ilkokul öğrencilerine dağıtımı yapılacak balon, bayrak ve ikramların dağıtımınında tüm çocukları temsilen bazı evlerde ziyaretler gerçekleştirdiler. Bu yıl 23 Nisan coşkusunu evlerinde geçirmek zorunda olan öğrencilere moral ve motivasyon amaçlı yapılan ziyaretlerde öğrencilere hediyeleri verilirken, 23 Nisan akşamı saat 21.00’de balkon ve camlarda buluşarak İstiklal Marşı’nı hep birlikte okuma çağrısı yaptılar.

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Kütahya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
06:05
Öğle
13:03
İkindi
16:49
Akşam
19:52
Yatsı
21:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksa Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
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