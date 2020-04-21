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23 Nisan’da Gölbaşı semaları rengarenk olacak

ANKARA HABERLERİ  | 21.04.2020 14:23 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100.

23 Nisan’da Gölbaşı semaları rengarenk olacak

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıl coşkusunu gökyüzüne taşıyacak. Okullar tarafından gökyüzüne bırakılacak 100 balon ile TBMM’nin açılışının 100. Yılına atıfta bulunulacak.
Gölbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen “Hilal Göründü” projesi kapsamında, 20 Gölbaşı okuluna 3 bin adet Türk Bayraklı uçan balon dağıtılacak. Her bir okulun 100 balonu bayram günü saat 12.00’ de gökyüzü ile buluşturulması ile başlayacak olan görsel şölen, okul idarecilerinin koordinesiyle ve çevre bina sakinlerinin de katılımıyla gerçekleşecek.
Okulların yanı sıra okulların çevresindeki binalara da 400 adet balon ulaştırılacağını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “23 Nisan 1920’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde yakılan meş’aleyi bugünlere taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin ve bugünümüzün mimarı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şimdiden kutluyor gözlerinden öpüyorum. Sokaklar, balkonlarımızda söyleyeceğimiz marşlar ve kutlamalar ile renklenecek. Türkiye’yi ve tabi ki Gölbaşı halkımızı evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz” dedi.

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