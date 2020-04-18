23 Nisan’da online resim yarışması düzenliyor

Gaziantep’in kalbi SANKO Park Alışveriş Merkezi, TBMM’nin açılışının 100’üncü Yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında online resim yarışması düzenleyecek.

SANKO Park 7’inci Resim Yarışması, Covıd-19 virüsünün bulaşma riski önlemleri dolayısıyla bu yıl online olarak gerçekleştirilecek. 17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek yarışmada katılımcılar, serbest tema ile çizdikleri resimleri ve çizerken çektikleri videoları sosyal medya platformu olan Instagram’ın direkt mesaj aracılığıyla @sankoparkgaziantep hesabına göndererek katılım sağlayabilecek.

5-8 ve 9-12 yaş gruplarına özel 2 kategoride düzenlenecek yarışmada dereceye giren 3’er kişiye iPad, Xbox ve Instax Mini 9 armağan edilecek.



