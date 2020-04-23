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23 Nisan’ı balonlarla kutladılar

SİNOP HABERLERİ  | 23.04.2020 16:39 | Son Güncelleme

Sinop’ta faaliyet gösteren, Güç Birliği Derneği 23 Nisan Şenlikleriyle hafızalarda yer etti.Sinop Güç Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri 23 Nisan Şenlikleri kapsamında, Sinop’ta bayrak temalı balonlar dağıtarak vatandaşlardan balkonlarına asmalarını istedi.Sinop Güç Birliği Derneğinde yapılan açıklamada, “Bugün binlerce çocuğa ulaşabiliyoruz.

23 Nisan’ı balonlarla kutladılar

Sinop’ta faaliyet gösteren, Güç Birliği Derneği 23 Nisan Şenlikleriyle hafızalarda yer etti.
Sinop Güç Birliği Derneği yönetim kurulu üyeleri 23 Nisan Şenlikleri kapsamında, Sinop’ta bayrak temalı balonlar dağıtarak vatandaşlardan balkonlarına asmalarını istedi.
Sinop Güç Birliği Derneğinde yapılan açıklamada, “Bugün binlerce çocuğa ulaşabiliyoruz. Ancak bu yıl kovid-19 salgını nedeniyle geleneksel 23 Nisan Şenliğimizi dışarıda kutlayamayacaktık. Biz de paydaşlarımızla birlikte teknolojiden yararlanarak farklı bir program geliştirdik. Şenliği radyo ve sosyal medya platformlarına taşıdık. Bayram öncesinde Belediyemizin de katkılarıyla tüm şehre bayrak temalı balonlarımızı dağıttık. Bu balonları 23 Nisan sabahı evlerin balkon ve camlarına asmalarını istedik" ifadelerine yer verildi.

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Sinop Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:36
Yatsı
21:07

Sinop Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Akay Eczanesi
Boyabat
Gökçe Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Turkeli
Şifa Eczanesi
Erfelek
Tek Eczanesi
Duragan
Yenice Eczanesi
Gerze
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