YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. 23 Nisan'ı evlerinde erken kutladılar

23 Nisan'ı evlerinde erken kutladılar

SİVAS HABERLERİ  | 21.04.2020 09:33 | Son Güncelleme

23 Nisan'ı evlerinde erken kutladılar

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir aile, çocukları için evlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı hazırladı.

Mehmet Emin Atıf ve Sevinç Cansu Kapkın çifti, Kızılırmak İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mustafa Eymen'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmaması için evlerinde program düzenlemeye karar verdi.

Evlerini Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafı ile süsleyen, kartondan kürsü kuran baba Kapkın, kürsüde yaptığı konuşmada, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğimize hoş geldiniz. Bu vatanı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun." dedi.

Kapkın daha sonra 23 Nisan isimli şiirini okumak üzere oğlu Mustafa Eymen'i kürsüye davet etti.

Şiirini okuyan Mustafa Eymen, daha sonra küçük kardeşi ve annesi ile çalınan marşlara ve şarkılara eşlik edip, oynadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntü büyük beğeni topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ruslar paylaştı, internet yıkıldı! Ruslar paylaştı, internet yıkıldı!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

En Çok Okunan Yerel Haberler

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Başkan Alim Işık: "Hedefimiz sıfır atık"

Başkan Alim Işık: "Hedefimiz sıfır atık"

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi

Sokağa çıkma kısıtlamasında yol çizgileri yenilendi

Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi

Başkan Büyükgöz’den şehit ailelerine yakın ilgi

Sivas Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:39
Öğle
12:36
İkindi
16:21
Akşam
19:23
Yatsı
20:48

Sivas Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Aslan Eczanesi
Merkez
Eren Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Özdal Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

"Askıda meyve, sebze" ile ihtiyaç sahiplerine destek

"Askıda meyve, sebze" ile ihtiyaç sahiplerine destek

Sivas'ta Kangal Akkaraman Koyununu Geliştirme Projesi

Sivas'ta Kangal Akkaraman Koyununu Geliştirme Projesi

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta sahte "başkomiser" güvenlik görevlisinin 20 bin lirasını dolandırdı

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

Sivas'ta iş makinesinin altında kalan işçi öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.