YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. 23 sığınmacı kurtarıldı

23 sığınmacı kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.08.2020 19:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris açıklarında iki ayrı sığınmacı olayında lastik botlarının motor arızası nedeniyle sürüklenen 23 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Bugün sabah saatlerinde Marmaris açıklarında içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine belirlenen bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Muğla’nın Marmaris açıklarında iki ayrı sığınmacı olayında lastik botlarının motor arızası nedeniyle sürüklenen 23 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bugün sabah saatlerinde Marmaris açıklarında içerisinde bir grup sığınmacının bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine belirlenen bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri lastik bot içerisindeki 14 sığınmacıyı kurtardı.
Marmaris Çiftlik Koyu açıklarında ise yine lastik botun motor arızası sonrası sürüklenen 9 sığınmacının yardım çağrısı üzerine lastik bot içerisindeki 9 sığınmacı Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Sığınmacılar önce Marmaris’e getirilirken, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir''Yaşadıklarımız sadece bizi ilgilendirir'
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

Altınküre Teknokent Koleji, öğrenci ve velilerden büyük ilgi görüyor

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Vali Mustafa Çiftçi olay yerinde

Yavru kedileri kurtaran temizlik işçileri ödüllendirildi

Yavru kedileri kurtaran temizlik işçileri ödüllendirildi

Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'nde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Muğla Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:43
Sabah
06:14
Öğle
13:17
İkindi
17:02
Akşam
20:10
Yatsı
21:34

Muğla Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Çağlar Eczanesi
Merkez
Nizamoğlu Eczanesi
Merkez
Azim Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümbet Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bodrum'da Otelde Yangın

Bodrum'da Otelde Yangın

Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında

Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.