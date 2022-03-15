23. Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı, Bursa'da yapılacak

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, Uludağ Üniversitesi Sualtı Topluluğu iş birliğiyle gerçekleşecek toplantıda federasyon başkanı Oğuz Aydın'ın da bir konuşma yapacağı belirtildi.

Toplantıda su altıyla ilgili teknoloji, tıp, arkeoloji, biyoloji, ekoloji konu başlıklarından oluşan çeşitli sunumlar ve belgesel film gösterimlerinin yapılacağı aktarıldı.



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