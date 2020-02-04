23 ülkeden 174 sporcu Tour of Antalya’da buluşacak

20-23 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek 4 etaplı yol bisikleti yarışına, 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katılması bekleniyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Çalışmalarımız kapsamında Kemer’de bisiklet rotaları da belirledik. Kemer’i uluslararası alanlarda tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Antalya’da düzenlenecek olan Tour Of Antalya Yarışı’nın basın toplantısına katıldı. Akra Barut Otelde düzenlenen basın toplantısında, Antalya’nın bisiklet dostu kent olmasının önemi vurgulandı. 20-23 Şubat tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek 4 etaplı yol bisikleti yarışına, 23 ülkeden 29 takım ve 174 sporcunun katılması bekleniyor. Organizasyonun ikinci günü, Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan spor turizmine önem veren Kemer’den başlayacak ve Antalya’da sona erecek.

"Kemer’i uluslararası alanlarda tanıtmaya devam edeceğiz"

Başkan Topaloğlu, basın toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Tour Of Antalya’nın bir ayağının da Kemer’de gerçekleştirilecek olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kemer’in spor turizminde çıtayı daha fazla yükselttiğine dikkat çeken Topaloğlu, “Kemer’in spor turizmi ile ön plana çıkması için gerekli bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde kış turizmini canlandırmak için bisiklet turizmine daha fazla önem veriyoruz. Çalışmalarımız kapsamında Kemer’de bisiklet rotaları da belirledik. Kemer’i uluslararası alanlarda tanıtmaya devam edeceğiz. Kemer artık hak ettiği yere gelecek. Halkımız bizi izlemeye devam etsin” diye konuştu.

Topaloğlu, Kemer olarak bu yıl itibari ile yeni bisiklet yarışlarına da ev sahipliği yapacaklarını sözlerine ekledi.

