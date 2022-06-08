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23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı

08.06.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festival kapsamındaki yarışmalara 105 ülkeden 1503 film başvurusu yapıldı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali başladı.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen festival kapsamında Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından çelenk sunuldu.

Daha sonra Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisi açıldı. Açılışta konuşan Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, festivalin hayırlı olmasını dileyerek, 4 gün boyunca dolu dolu etkinlik yapılacağını bildirdi.

Başkan Köse de Safranbolu'ya sosyal tesis kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Açılışın ardından festivalin basın toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Köse, festival programının üniversite, belediye ve sivil toplum örgütleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Özellikle belgesel bölümünde üniversitenin katkısının yadsınamaz olduğunu vurgulayan Köse, "Kentimizin ve festivalimizin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması, ülkemizin var olan zenginliklerinin işlenmesi, belgesel film aracılığıyla bilgi, belge ve doküman arşivinin oluşturulmasına ve bölgede kültür turizminin gelişmesine sağlamış olduğu katkı göz ardı edilemeyecek boyuttadır." dedi.

Festivalin belgesel film yarışması danışmanı olan Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Musa Ak ise 105 ülkeden 1503 film başvurusu yapıldığını, bu sayının Türkiye'deki uluslararası film festivalleri açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Festival kapsamında "Geçmişten Geleceğe Miras: Yerel Mutfak" etkinliği de düzenlendi.

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