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23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

10.06.2022 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinliklerle sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, "Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla gerçekleştirilen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında konserler düzenlendi.

Festivalin ikinci gününde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda ilk olarak Kolpa Müzik Grubu sahneye çıktı. Grup sevilen şarkılarını seslendirdi.

Daha sonra Eypio konser verdi.

Konser alanını dolduran müzikseverler şarkılara eşlik etti.

- "Safranbolu'da Gece Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi

Festival kapsamında "Safranbolu'da Gece Yürüyüşü" etkinliği de yapıldı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneğinin organize ettiği yürüyüş, Kıranköy Ulu Cami önünden başladı.

Yürüyüş, tarihi çarşı içinden geçilmesiyle Kazdağlıoğlu Meydanı'nda sona erdi.

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