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Galatasaray'dan 'sarı torba' açıklaması! Amedspor Başkanı Eren'den özür çıkışı: Silinen paylaşım için 15 baro harekete geçti

Dün akşam oynanan Galatasaray-Amedspor maçının ardından GSStore'un 'sarı torba'yı çağrıştıran paylaşımına peş peşe tepkiler geldi. Amedspor Başkanı Nahit Eren paylaşımın silinmesinin yeterli olmayacağını ve özür dilenmesi gerektiğini belirtti. 15 baro ise ortak açıklamayla harekete geçtiklerini duyurdu.

Galatasaray'dan 'sarı torba' açıklaması! Amedspor Başkanı Eren'den özür çıkışı: Silinen paylaşım için 15 baro harekete geçti
Ufuk Dağ

Galatasaray’ın lisanlı ürün mağazası GSStore, Amedspor maçı sonrası yayınladığı ve ‘sarı torba’yı çağrıştırdığı iddiasıyla gündem olan ‘tanıtım videosu’nu sildi. Amedspor başkanı Galatasaray’ı özür dilemeye çağırırken 15 baro suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Olayla ilgili GSStore'dan açıklama geldi.

Galatasaray dan sarı torba açıklaması! Amedspor Başkanı Eren den özür çıkışı: Silinen paylaşım için 15 baro harekete geçti 1

İki takım Süper Lig’in 11’inci haftasında dün akşam karşı karşıya geldi. RAMS Park Arena’daki maçı Galatasaray 4-3 kazandı. GSStore sosyal medya hesabından karşılaşmada sarı kırmızılıların son golünü atan Barış Alper Yılmaz için bir ‘forma tanıtım videosu’ paylaştı.

Paylaşılan videonun başındaki görüntü ‘sarı torba’yı çağrıştırdığı iddiasıyla bazı kesimlerin tepkisini çekti.

GSSTORE'DEN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından paylaşımını kaldıran GSStore videoda kullanılan altın renkli pelur kâğıt görselin farklı şekilde yorumlandığını belirtti. Yapılan açıklamada, “Söz konusu görsel, yalnızca ürünün özel ambalaj tasarımının bir parçası olup bunun dışında herhangi bir anlam veya mesaj taşımamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Galatasaray dan sarı torba açıklaması! Amedspor Başkanı Eren den özür çıkışı: Silinen paylaşım için 15 baro harekete geçti 2

AMEDSPOR BAŞKANI'NDAN ÖZÜR ÇIKIŞI

Sosyal medya hesabından tepki gösteren Amedspor Başkanı Nahit Eren, Galatasaray’dan özür beklediklerini yazdı:

Galatasaray dan sarı torba açıklaması! Amedspor Başkanı Eren den özür çıkışı: Silinen paylaşım için 15 baro harekete geçti 3

Eren'in açıklamaları ise şu şekilde;

“Paylaşımı silmek yetmez! Bu paylaşımın hangi amaçla ve kimlerin sorumluluğunda yapıldığını kamuoyuna açıklamaya, sorumlular hakkında gerekli işlemleri başlatmaya ve özür dilemeye davet ediyoruz. Bu vahim tutumun üzeri ‘forma tanıtımı’ gerekçesiyle örtülemez.”

15 BARO HAREKETE GEÇTİ

Diyarbakır, Mardin ve Van dahil 15 baro da ortak bir açıklamayla paylaşımı kınadı ve hukuki girişimde bulunacaklarını açıkladı. Sporun nefretin değil karşılıklı saygının alanı olduğu belirten barolar, şöyle dedi:

Galatasaray dan sarı torba açıklaması! Amedspor Başkanı Eren den özür çıkışı: Silinen paylaşım için 15 baro harekete geçti 4

“Kürt toplumunun kolektif hafızasında kayıpları, acıyı ve yas duygusunu temsil eden ‘sarı torba’ imgesi taşıdığı tarihsel ve toplumsal anlam itibarıyla bir görsel olarak değerlendirilemez. Bu sembolün spor rekabeti içerisinde kullanılması, geçmişte yaşanan acıların ve toplumsal travmaların hafife alınması sonucunu doğurabilecek niteliktedir.

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Anahtar Kelimeler:
amedspor galatasaray
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