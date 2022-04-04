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  4. 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'na başvurular sürüyor

23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması'na başvurular sürüyor

04.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Festival Komitesi Başkanı Elif Köse: - "90 ülkeden yaklaşık 600 başvuru yapıldı. Hala başvurular devam ediyor. Bu sayının çok daha yukarılara çıkmasını bekliyoruz"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla düzenlenen 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yapılacak belgesel yarışmasına başvurular devam ediyor.

Bu yıl 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek festival çerçevesinde, amatör ve profesyonel dallardaki belgesel ve belgesel film yapım destek yarışmasına başvurular "www.altinsafran.org" adresinden alınıyor.

AA muhabirinin festival komitesinden edindiği bilgilere göre, 18 Nisan'da sona erecek belgesel kategorisine şimdiye kadar 90 ülkeden yaklaşık 600 eser için başvuruda bulunuldu.

Festival Komitesi Başkanlığını da yürüten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kültürel değerlerin gelecek nesillere taşınması konusunda duyarlılığı sürdürmek, tarihsel, kültürel ve doğal çevrenin geleceğe taşınmasını sağlayabilmek amacıyla düzenledikleri yarışmaya bu yıl da ilginin yoğun olduğunu söyledi.

- "Yarışmamız dünyada marka olma yolunda hızla ilerliyor"

Geride kalan 22 yarışmada devasa belgesel arşivine sahip olduklarını aktaran Köse, "Safranbolu, asırlardır gelecek kuşaklara korunarak aktarılıyor. Bizim de görevimiz bizden sonrakilere bu güzel kentimizi aktarabilmek. Bu amaçla düzenlenen festivalimizin ana etkenlerinden birisi belgesel yarışması. Bu yarışmayla genelde ülkemiz, özelde ilçemizin tarihini, kültürünü kayıt altına alıp geleceğe aktarıyoruz." şeklinde konuştu.

Köse, yarışmaya olan ilginin her geçen yıl arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Belgesel ve belgesel film yapım destek yarışmalarına 90 ülkeden yaklaşık 600 başvuru yapıldı. Biliyorsunuz hala başvurular devam ediyor. Sürenin bitmesine 14 gün var. Bu sayının çok daha yukarılara çıkmasını bekliyoruz. Belgesel yarışmamız dünyada marka olma yolunda hızla ilerliyor."

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