23. Uluslararası Altın Safran Fotoğraf Yarışması'nda finalistler belirlendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenecek 23. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yer alan "Fotoğraf Yarışması"nda finale kalanlar belli oldu.

"Kültürel Miras ve Korumacılık" temasıyla 8-11 Haziran'da gerçekleştirilecek festival çerçevesinde düzenlenen yarışmasının jüri üyeleri, finale kalan 3 fotoğrafı, Safranbolu Özel Ödülü alacak fotoğrafı ve sergilenmeye değer 23 fotoğrafı belirledi.

Festival Komitesi Başkanı da olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm jüri üyelerine verdikleri emekten dolayı teşekkür ederek, seçilen eserlerin sahiplerini kutladı.

