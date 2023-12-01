23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başlıyor

Merakla beklenen müzik şöleni; bir kez daha klasik müzik, caz ve flamenkoda Türkiye ve dünyadan birçok yıldızı Antalya’da müzikseverlerle buluşturacak. Bu yıl festival, ilçelere de yayılacak.

23 yıldır Antalya’nın ‘Uluslararası Sanat Şehri’ kimliğine katkıda bulunan, Avrupa Festivaller Birliği (EFA) üyesi Uluslararası Antalya Piyano Festivali bu yıl 9-22 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 23’üncüsü gerçekleşecek olan festival, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçıyı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Festivalde bu yıl şehir etkinlikleri çerçevesinde Aurelien Froissart ve Il Grande Piano, festivalin halkla kaynaşmasına katkıda bulunacak. Festival çerçevesinde, Fahir Atakoğlu & Selda Bağcan Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO) eşliğinde, Anjelika Akbar, Queenz of Piano, Dorantes, Candan Erçetin & ADSO, Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner - Duo Blanc & Noir, Havasi, Can Saraç, Igudesman & Joo ve Gülsin Onay sahne alacak.

“MÜZİĞİN KALBİ ANTALYA’DA ATACAK”

Antalya’nın kültür ve sanatın da başkenti olması yolunda önemli etkinlikleri hayata geçirdiklerini ve Uluslararası Piyano Festivali’nin bu anlamda büyük bir güç olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivallerin toplumu sanatla birleştiren en önemli etkinlikler olduğunu belirterek “Antalya’mız kültür ve sanat şehri, Antalya’mız festivaller şehri. En önemli sosyal etkinliklerden olan festivaller, mutlaka siyaset üstü tutulmalı. Uluslararası Piyano Festivalimiz, her geçen yıl çıtayı bir öncekinden daha yükseğe çıkararak büyüyor. Bu yıl da tüm dünyanın gözü bu önemli sanat etkinliğimizde olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük sanatsal buluşmayı kaçırmamaya davet ediyorum” diye konuştu.

ŞEHİR ETKİNLİKLERİ MUHTEŞEM

Festival coşkusu bu yıl önce şehir etkinlikleri ile başlayacak. Şehir etkinlikleri; piyano videoları ile sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi olan, klasik müziği halk için ulaşılabilir kılmak amacıyla yola çıkan ve dinleyicilerin de interaktif olarak katılabileceği Antalya’daki ilk konseriyle 2 Aralık’ta Saat Kulesi, 3 Aralık’ta da Cam Piramit’te genç neslin yetenekli piyanisti Aurelien Froissart ile başlayacak. Yere kurulan ve ayaklarla çalınan midi bir klavyeyle yaptıkları şov ile videoları milyonlarca izlenen, dünyanın her yerinde binlerce insana ulaşan Il Grande Piano’nun 9 Aralık’ta Saat Kulesi ve 10 Aralık’ta Alanya’da vereceği konserler ile şehir etkinleri halkla buluşacak.

ATAKOĞLU VE BAĞCAN İLE AÇILIŞ KONSERİ

9-22 Aralık 2023 tarihleri arasında yıldızlar geçidine sahne olacak festivalde; açılış konseri klasik müzik icracısı ve bestecisi olarak dünya çapında tanınan besteci ve piyanist Fahir Atakoğlu, The Times’ın ‘Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar Listesi’ne ‘Efsane Anadolu Şarkıcısı’ olarak adını yazdıran Selda Bağcan solistliğinde Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 9 Aralık’ta Cam Piramit’te dinleyici ile buluşacak.

Besteci, piyanist ve yazar Anjelika Akbar’ın, geçtiğimiz haftalarda, tüm dijital platformlarda yerini alan albümü ‘AHENK 432’nin gala konseri de 23.Uluslararası Antalya Piyano Festivali çerçevesinde 11 Aralık’ta AKM’de gerçekleşecek.

İki kuyruklu piyano eşliğinde klasik ve pop müzik arasındaki sınırlarda dolaştıkları performanslarıyla klasik bir konserde de çok fazla eğlenebilmenin mümkün olduğunu gösteren Queenz of Piano 13 Aralık’ta AKM’de, Flamenko’da oldukça sıra dışı bir enstrüman olarak kabul edilen piyano ile müzikal füzyon dünyasının kapılarını aralayan Dorantes, ‘Sur Sinfonico’ projesiyle 15 Aralık AKM ve 16 Aralık Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Antalya’daki dinleyicilerle buluşacak.

CANDAN ERÇETİN’DEN ATATÜRK’ÜN SEVDİĞİ ŞARKILAR

Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin de festival çerçevesinde, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar Konseri ile 16 Aralık’ta Cam Piramit’te müzikseverlerle buluşacak.

Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner’den Duo Blanc & Noir, ‘Imagine’ konseri ile 17 Aralık’ta AKM’de, piyano virtüözü olmakla birlikte sadece bir piyanist değil aynı zamanda izleyicinin kalbine dokunan ve kulakları mest eden müziklerin de bestecisi Havasi, 19 Aralık’ta Cam Piramit’te sergileyecekleri performanslarla festivale renk katacak.

İtalya’da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasında Michelangeli Ödülü’nün sahibi olan 16 yaşındaki genç yetenek Can Saraç 20 Aralık, müzikal anlamdaki başarıları ile internette ve uluslararası alanda birer yıldıza dönüşen Igudesman & Joo 21 Aralık’ta AKM’de dinleyici ile buluşacak.

KAPANIŞ KONSERİ GÜLSİN ONAY’DAN!

Festivalin kapanışında Gülsin Onay, Erkin Onay’ın da konuk olacağı konser ile 22 Aralık’ta AKM sahnesinde dinleyici ile buluşacak. Gülsin Onay 21 Aralık’ta ise Aksu Fen Lisesi’nde kısa bir resital verip bir de söyleşi yapacak.

