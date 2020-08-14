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23 yıl sonra görevini oğluna devretti

İZMİR HABERLERİ  | 14.08.2020 12:51 | Son Güncelleme

Eğitime olan inancı ile Nedim Uysal Anadolu Teknik Lisesi’ni eğitim hayatına kazandıran, bağlantı elemanları sektöründe dünya markası olan Norm Cıvata’nın kurucusu, duayen hayırsever iş insanı Nedim Uysal, 23 yıldır yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptığı ve yönetim kurulu üyesi olduğu Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) Yönetim Kurulundaki görevini oğlu Mehmet Fatih Uysal’a devretti.Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) Nedim Uysal için bir veda töreni düzenlendi.

23 yıl sonra görevini oğluna devretti

Eğitime olan inancı ile Nedim Uysal Anadolu Teknik Lisesi’ni eğitim hayatına kazandıran, bağlantı elemanları sektöründe dünya markası olan Norm Cıvata’nın kurucusu, duayen hayırsever iş insanı Nedim Uysal, 23 yıldır yönetim kurulu başkan yardımcılığı yaptığı ve yönetim kurulu üyesi olduğu Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB) Yönetim Kurulundaki görevini oğlu Mehmet Fatih Uysal’a devretti.
Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) Nedim Uysal için bir veda töreni düzenlendi. Törene, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan ve EDDMİB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Ege Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, Nedim Uysal’ı Türk sanayisine ve ihracat dünyasına altın harflerle imza atmış örnek bir sanayici ve çok değerli bir ihracatçı olarak tanımladı. Nedim Uysal’ın kendileri için büyük bir yol gösterici olduğunu dile getiren Ertan, "Sektöründe bir dünya devi olan Norm markasını, İzmir’e ve Türk ekonomisine kazandıran, birliğimizin 1997 yılında kuruluşu sırasında kurucu yönetim kurulunda yer alan ve 23 yıldır birliğimize büyük hizmetler veren Nedim Uysal’ın deneyimlerinden bundan sonraki süreçte de istifade edeceğiz. Bu ayrılışı bir veda olarak görmüyoruz. Nedim Ağabey’e bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diliyoruz" diye konuştu. Duayen iş insanı Nedim Uysal’a bugüne kadar verdiği hizmetler anısına teşekkür plaketini takdim eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Nedim Uysal’a birliklerimize ve sektöre verdiği katkılar, bizlere öğrettikleri için şükranlarımızı sunarız" dedi. Ege Demir ve Demir dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulunda önümüzdeki süreçte Norm Cıvata Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Fatih Uysal temsil edecek.

23 yıl sonra görevini oğluna devretti

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